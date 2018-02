Delegação suzanense chega a São Sebastião nesta terça-feira com 90 atletas para o Jori

Suzano chega forte nesta terça-feira (27) a São Sebastião, no Litoral Norte, com os atletas que vão representar a cidade nas competições dos Jogos Regionais dos Idosos (Jori). A abertura do evento será realizada na quarta-feira (28), às 13 horas, na Arena Esportiva. Neste ano, a delegação suzanense será representada por 90 esportistas, que vão em busca de medalhas em 11 modalidades.

Esta será a segunda vez consecutiva que o Jori é realizado em São Sebastião. Mas esta edição, a 22ª, é especial porque será celebrada no verão. Cerca de 2,5 mil atletas disputarão os jogos em 14 modalidades. Ao todo, serão cinco dias de evento, que vai de 28 de fevereiro até o dia 4 de março (domingo).

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, as expectativas de medalhas para Suzano se dividem em diversas modalidades, como Tênis de Mesa, Atletismo, Dominó, Baralho, Damas, Malha, entre outras. “Temos uma delegação de atletas promissores e que são ativos o ano todo. Por isso, esperamos concluir nossa participação no Jori 2018 com ótimos resultados e muitas medalhas para Suzano”, afirmou.

O evento abrangerá disputas com medalhas entre cidades das regiões do Alto Tietê, Litoral Norte e Vale do Paraíba. A participação de Suzano será uma ação conjunta entre o Fundo Social de Solidariedade, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e o Centro de Convivência da Melhor Idade, onde os atletas são participantes de projetos esportivos e culturais.

“Contar nesta edição com uma equipe deste tamanho, participando de tantas modalidades, reforça ainda mais o nosso compromisso de valorizar estes homens e mulheres, dando a eles mais oportunidades e qualidade de vida”, explicou o secretário de Esportes e Lazer.