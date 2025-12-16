Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 16 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Dembélé e Bonmatí levam Fifa The Best de melhores jogadores do ano

Francês fatura prêmio inédito e espanhola é contemplada pela 3ª vez

16 dezembro 2025 - 17h02Por da Agência Brasil
Dembélé e Bonmatí levam Fifa The Best de melhores jogadores do ano - (Fotos: Redes Sociais)Dembélé e Bonmatí levam Fifa The Best de melhores jogadores do ano - (Fotos: Redes Sociais)

O atacante francês Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) e a meio-campista espanhola Aitana Bonmatí (Barcelona) foram contemplados com o prêmio Fifa The Best de melhores jogadores do mundo na temporada 2025. O anúncio foi feito durante tradicional cerimônia de gala realizada este ano em Doha (Catar). Os dois ganharam a láurea após serem eleitos em votação que reuniu jornalistas, treinadores, capitães de seleções e torcedores. Em setembro, Dembélé e Bonmatí já haviam faturado o prêmio Bola de Ouro, concedido pela revista France Football.

No ano passado, o Fifa The Best ficou com o atacante Vinícius Júnior, da seleção brasileira e do Real Madrid. Neste ano, Raphinha (Barcelona) também concorreu na categoria de melhor do ano, assim como Alisson (Liverpool), que disputava como melhor goleiro da temporada. No entanto, nenhum dos dois jogadores da seleção brasileira foi agraciado.

Dembélé foi contemplado pela primeira vez como o melhor do ano. Ele superou outros 10 indicados ao Fifa The Best. O atacante de 28 anos foi o principal destaque do PSG em 2024/2025, ajudando o time a enfileirar títulos: Campeonato Francês,  Supercopa da França, Copa da França e Liga dos Campeões da Uefa. a UEFA. O jogador anotou 37 gols e 16 assistências. Além de melhor jogador da temporada, o atacante também foi eleito para a categoria seleção do ano do Fifa The Best.

Já espanhola Aitana Bonmatí, de 27 anos, foi eleita pela terceira consecutiva a melhor jogadora do ano pelo The Fifa Best. A meio-campista do Barcelona concorria na categoria com outras 16 jogadoras, entre elas a companheira de time Alexia Putellas, vencedora do Fifa The Best em 2021 e 2022.  Protagonista do Barça na temporada, Bonmatí também foi eleita a melhor jogadora da Liga dos Campeões 2024/25, apesar da derrota do time catalão para o Arsenal na final do torneio. A meio-campista também foi eleita para compor a seleção do ano.

O prêmio Fifa The Best avaliou o desempenho dos jogadores no período de 11 de agosto de 2024 a 2 de agosto de 2025.

Vendedores do prêmo Fifa The Best

Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma (Manchester City e seleção da Itália)

Melhor goleira: Hannah Hampton (Chelsea e seleção da Itália)

Prêmio Puskás: Santiago Montiel (Independiente)

Prêmio Marta: Lizbeth Ovalle (Orlando Pride)

Fifa Fan Award: Torcedores do Zakho SC

Melhor treinadora: Sarina Wiegman (seleção da Inglaterra)

Melhor treinador: Luis Enrique (PSG)

Seleção masculina da temporada: Donnarumma (Manchester City e seleção da Itália), Hakimi (PSG e  Marrocos), Willian Pacho (PSG), Van Dijk (Liverpool), Nuno Mendes (PSG e Portugal), Cole Palmer (Chelsea e Inglaterra), Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra), Vitinha (PSG e Portugal), Pedri (Barcelona e Espanha), Lamine Yamal (Barcelona e Espanha) e Ousmane Dembélé (PSG e França).

Seleção feminina da temporada: Hannah Hampton (Chelsea e seleção da Inglaterra), Lucy Bronze (Chelsea e Inglaterra), Leah Williamson (Arsenal e Inglaterra), Irene Paredes (Barcelona e Espanha), Ona Batlle (Barcelona e Espanha), Aitana Bonmatí (Barcelona e Espanha), Patricia Guijarro (Barcelona e Espanha), Claudia Pina (Barcelona e Espanha), Alexia Putellas (Barcelona e Espanha), Alessia Russo (Arsenal e Inglaterra) e Mariona Caldentey (Arsenal e Espanha).

Melhor jogador: Ousmane Dembélé (PSG)

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona)

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi recebe jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir do dia 4 de janeiro
Esportes

Mogi recebe jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir do dia 4 de janeiro

Flamengo vence Pyramids e vai à decisão da Copa Intercontinental
Esportes

Flamengo vence Pyramids e vai à decisão da Copa Intercontinental

Suzano Vôlei faz último jogo em casa na próxima terça-feira
Esportes

Suzano Vôlei faz último jogo em casa na próxima terça-feira

Copa do Brasil classificará dois times à Copa Libertadores em 2026
Esportes

Copa do Brasil classificará dois times à Copa Libertadores em 2026

Mogi Vôlei desembarca em Brasília focado em manter liderança na competição
Esportes

Mogi Vôlei desembarca em Brasília focado em manter liderança na competição

Suzano vence JF Vôlei fora de casa e retorna ao G4 da Superliga
Esportes

Suzano vence JF Vôlei fora de casa e retorna ao G4 da Superliga