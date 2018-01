Depois de empate, União encara o Bragantino de olho na primeira vitória na Copinha

Depois de empatar em 1 a 1 contra o Trindade de Goiás, na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018, a equipe sub-20 do União Mogi voltou aos treinos visando o jogo contra o Bragantino válido pela segunda rodada do torneio, que ocorrerá nesta sexta-feira (5).

Apenas os atletas que não atuaram contra os goianos foram a campo, os titulares fizeram um trabalho regenerativo nas piscinas do CT do Sindicato dos Metalúrgicos, em BiritibaUssú.

Na visão do comandante da equipe, o empatena estreia foi bom. Segundo Chila, o resultado mantém o time em boas condições de avançar para a próxima fase.

"Para nós foi um resultado importante, porque pegamos uma equipe que está há quatro anos junta. No ano passado já se classificou na Copinha, foi vice-campeã goiana. Pegamos um time entrosado, e nós ainda estamos buscando entrosamento. Foi um resultado positivo, que nos dá chance de classificação ainda", disse Chila.

Em sua quarta participação na Copinha, o alvirrubro jamais passou da primeira fase. Sua melhor campanha foi no ano 2000, quando ficou em terceiro lugar na chave, que tinha Atlético Paranaense-PR, Fluminense-RJ e Treze-PB. Ao mesmo tempo que confia na vaga, o treinador sabe das dificuldades que seus comandados terão pela frente na busca desse objetivo.

"O Bragantino é uma equipe que está um pouco acima da gente, mas podemos igualar. O Grêmio é um jogo contra um grande, vai depender muito da parte emocional dos atletas e a situação do campeonato para fazermos dois bons jogos", comentou o treinador.

Para alcançar tal feito, o Uniãoterá todo elenco à disposição para a partida desta sexta. Na sua estreia, o Bragantino foi derrotado pelo Grêmio-RS por 3 a 0. A bola rola às 19 horas, no estádio Nogueirão. Na sequência, às 21h, Grêmio e Trindade fecham a segunda rodada do Grupo 30 no mesmo estádio. A entrada para os dois jogos é franca