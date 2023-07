Doação de chuteira usada vale entrada gratuita no Museu do Futebol em SP

A campanha de arrecadação de chuteiras do Museu do Futebol, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, começou nesta quinta-feira (20) e desta vez foca no futebol de mulheres: Chuteira para Todas vai arrecadar chuteiras usadas em bom estado para beneficiar dois projetos sociais e um time de várzea que trabalham com mulheres na periferia de São Paulo. Visitantes que trouxerem um calçado para doar ainda ganham entrada grátis no Museu do Futebol.

Esta é a terceira edição da campanha, que já arrecadou cerca de 300 chuteiras, distribuídas para projetos sociais e times amadores de várias partes do país – incluindo aldeias indígenas. Este ano, com a realização da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino na Austrália e Nova Zelândia – que começa, justamente, nesta quinta-feira (20) -, o Museu do Futebol mais uma vez volta suas ações para contribuir com a divulgação da modalidade. Está em cartaz, por exemplo, a exposição temporária Rainhas de Copas, que conta a história dos mundiais de mulheres, com destaque para a Seleção Brasileira.

As chuteiras arrecadadas serão direcionadas para os projetos sociais FutVida e Garota 7 Campos, que trabalham com crianças e mulheres, e para o time de várzea Chelsea Feminino. O Museu do Futebol receberá chuteiras de qualquer tamanho e para qualquer tipo de piso– salão, campo ou society – desde que limpas e em bom estado. Para doar, basta vir ao Museu com o material e levá-lo à bilheteria para garantir a entrada gratuita, lembrando que às terças-feiras o ingresso já é grátis para todo o público visitante.

A campanha acontece até o fim de agosto.

Museu do Futebol

Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol foi inaugurado em 29 de setembro de 2008 e já recebeu mais de quatro milhões de visitantes. Sua exposição principal, distribuída em 15 salas temáticas, narra de forma lúdica e interativa como o futebol chegou ao Brasil e se tornou parte da nossa história e nossa cultura. É um museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho e administrado pela Organização Social de Cultura IDBrasil Cultura, Educação e Esporte.

Rainhas de Copas fica em cartaz até 27 de agosto e conta com o Patrocínio Máster do Banco Bmg, com o Patrocínio da Goodyear, da Rede e da Sabesp; e com o Apoio da Farmacêutica EMS e do Mercado Livre – todos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.