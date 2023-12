Dominante, Suzano Vôlei vence o Azulim Gabarito Monte Carmelo fora de casa

O Suzano Vôlei voltou a vencer na Superliga Bet7k 2023/24 ao derrotar o Azulim Gabarito Monte Carmelo no interior de Minas Gerais na noite da última segunda-feira (11/12) por 3 sets a 0 (23x25, 20x25 e 16x25). A partida foi realizada no Ginásio Raul Belém e o resultado, válido pela 6° rodada da liga, levou os paulistas à zona de classificação para o mata-mata do campeonato com oito pontos.

A partida começou com grande equilíbrio entre as equipes, tendo alternância dos times na liderança do placar, em especial na primeira metade da etapa. Com bom desempenho no saque, o Suzano, que precisava retomar a confiança após os últimos resultados, demonstrou precisão nos serviços para assumir a ponta nos tentos finais e fazer 25 a 23, abrindo o placar em Monte Carmelo.

Superior ao adversário mineiro, a equipe visitante demonstrou bom controle das ações na segunda parcial ao colocar seu ritmo na partida, exercendo grande pressão para forçar o erro dos mineiros e ganhar confiança no set. Contando com noite inspirada do levantador Gabriel Bieler e do ponteiro Vitor Baesso, este eleito melhor em quadra, o Suzano anotou o 2 a 0 com um 25 a 20.

Administrando a partida com tranquilidade, os paulistas sobraram no terceiro set. Implacáveis nas viradas de bola e mais precisos nos fundamentos, os suzanenses se opuseram à equipe mandante com autoridade, fechando o jogo em 3 sets a 0 com um 25 a 16 para garantir mais três pontos na Superliga.

O técnico interino Gerson Amorim, o Gersinho, relatou que o resultado é importante para que a equipe recupere a confiança. "Nosso início na liga foi irregular, é verdade, mas o que passou, passou. O momento é de focar na nossa sequência e pontuar para chegar ao mata-mata. Precisávamos dessa vitória e, agora, vamos virar a chave para o próximo jogo que será muito complicado", apontou.

O desafio seguinte do Suzano na Superliga Bet7k 2023/24 acontece já neste domingo (17/12), às 18h30, contra o Farma Conde Vôlei em São José dos Campos (SP). A partida será transmitida pelo sportv2.