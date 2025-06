Dupla suzanense é campeã no Brasileiro de Inverno do Tênis de Mesa

O tênis de mesa suzanense, representado pela dupla de atletas João Mayer, de 18 anos, e Emily Kobayashi, de 17, subiu ao topo do pódio no Campeonato Brasileiro da modalidade no último domingo (25/05), conquistando os títulos individuais nas categorias Absoluto D Masculino e Absoluto B Feminino, respectivamente.

Na ocasião, a dupla de atletas da Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas Nikkey) disputou o “Brasileirão de Inverno Interclubes” da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, situado no bairro do Jabaquara, em São Paulo (SP). O torneio, realizado entre os dias 16 e 25 com a presença de aproximadamente mil mesatenistas, é considerado o maior certame de ordem nacional da temporada com mais de 3 mil partidas realizadas considerando todos os naipes e categorias disponibilizadas.

Mayer, jogador desde os dez anos de idade, fez sua estreia nesta edição do campeonato nacional e, logo em sua primeira participação, sagrou-se campeão brasileiro em uma classe com outros 64 competidores. Na decisão, o suzanense derrotou Yuri Cercal, da Associação Joinvilense de Tênis de Mesa. “Depois de uma ótima temporada em 2024, fico muito realizado em ter ganho minha primeira medalha em campeonatos da federação nacional, em especial na minha estreia. Foram horas e horas de dedicação para atingir esse feito, por isso, agradeço meus técnicos, familiares e amigos por estarem sempre comigo me apoiando”, comentou.

Por sua vez, Emily, mesatenista desde os sete anos, teve uma trajetória de superação para conquistar seu título. Entre 2024 e 2025, a jovem teve de superar uma ruptura do ligamento cruzado de seu joelho esquerdo, ficando afastada de treinamentos e competições por meses. Contudo, condicionou-se a tempo para representar a cidade, chegando à final para superar Laura Sasaki, da Associação Cultural Nipo-Brasileira de São Caetano do Sul, garantindo assim a medalha de ouro. “Fiquei muito feliz por ter ganhado o Brasileirão depois de muito esforço, suor e dedicação, principalmente por conta das lesões. Treinei bastante e consegui entregar tudo de mim no campeonato, agora, vou continuar trabalhando para conquistar ainda mais coisas pela frente”, disse.