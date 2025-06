Dupla suzanense é campeã no Brasileiro de Inverno do Tênis de Mesa

O tênis de mesa suzanense, representado pela dupla de atletas João Mayer, de 18 anos, e Emily Kobayashi, de 17, subiu ao topo do pódio no Campeonato Brasileiro da modalidade no último domingo (25/05), conquistando os títulos individuais nas categorias Absoluto D Masculino e Absoluto B Feminino, respectivamente.

Na ocasião, a dupla de atletas da Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas Nikkey) disputou o “Brasileirão de Inverno Interclubes” da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, situado no bairro do Jabaquara, em São Paulo (SP). O torneio, realizado entre os dias 16 e 25 com a presença de aproximadamente mil mesatenistas, é considerado o maior certame de ordem nacional da temporada com mais de 3 mil partidas realizadas considerando todos os naipes e categorias disponibilizadas.

Mayer, jogador desde os dez anos de idade, fez sua estreia nesta edição do campeonato nacional e, logo em sua primeira participação, sagrou-se campeão brasileiro em uma classe com outros 64 competidores. Na decisão, o suzanense derrotou Yuri Cercal, da Associação Joinvilense de Tênis de Mesa.