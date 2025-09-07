Ecus comemora acesso e inicia planejamento para disputa da A4

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) já iniciou o planejamento da próxima temporada, quando inicia campanha na Série A4 do Paulistão, equivalente à quarta divisão.

O torneio está programado para início de fevereiro, mas o time quer já iniciar os planejamentos, tanto do elenco quanto dos objetivos para a temporada.

Na última semana a equipe disputou o título, contra o Tanabi, da Segunda Divisão do Paulistão e perdeu. Mas a derrota não foi vista como algo negativo para a diretoria do clube e da SAF, conforme contou ao DS o diretor da SAF, Diego Galo.

“Estamos radiantes, é o 1º ano da SAF, é o 2º ano dessa gestão, só temos o que comemorar, esse era o objetivo e alcançamos. Conseguimos o acesso, esse era o principal”, disse Diego.

Segundo contou, o que mais queriam era tirar a imagem ruim do time. “Vínhamos de anos difíceis, com escalação irregular de jogadores, o que fazia com que terminássemos a temporada com pontos negativos. Não tínhamos fama de mal-pagador. Isso era o que queríamos mudar, e o acesso era o primeiro passe”, contou o diretor.

Diego explicou que o Conselho da A4 quer iniciar o campeonato em fevereiro e por isso o Ecus já planeja a próxima temporada.

“Vamos nos reunir nesta semana com o técnico para saber se ele tem o desejo de seguir com a gente, e também faremos uma reunião da diretoria para definir os atletas também”, explicou.

Segundo Diego, a próxima temporada será muito mais desafiadora e precisa da montagem de um bom elenco para disputar.

“O nível é maioria então precisamos melhorar o elenco. Estamos monitorando atletas. Precisamos unir força e técnica. Já tínhamos alguns jogadores com experiência de Série A4, já planejando esse acesso e a disputa da divisão na próxima temporada”, disse.

Além disso, Diego lembra que agora na Série A4 há a possibilidade de rebaixamento.

“Antes, na Série B, não tinha queda, agora não. Se não fizermos uma campanha boa, pelo menos, voltamos para onde estamos hoje e isso seria péssimo, por isso o planejamento é necessário”, disse.

Quatro atletas do Ecus disputavam o título de melhores do campeonato na suas posições e todos ganharam: o goleiro Luan Labiuc; o lateral-esquerdo Gabriel Willians; e os meio-campistas Allan Marques e Mateus Goiano.