Ecus decide vaga na final da Bezinha neste sábado contra o Mauá

O Ecus enfrenta neste sábado, às 15 horas, no Suzanão, o Mauá, por vaga na final da Bezinha e consequentemente o acesso para a Série A4.

Isso porque o regulamento da FPF para a divisão diz que os dois finalistas, independente de ser campeão ou não, sobem para a próxima divisão.

O Ecus empatou em 1 a 1 no jogo de ida, disputado no ABC Paulista no último sábado. O time agora joga por mais um empate, que já garante a vaga na final, uma vez que o regulamento dá vantagem para quem teve melhor campanha na primeira fase, que é o caso do Ecus.