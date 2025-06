Ecus e União Mogi jogam neste sábado pela Bezinha

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) e o União Mogi jogam neste sábado (14), pela Série B do Campeonato Paulista, a Bezinha. Os dois jogos acontecem às 15 horas.



O Ecus vai até Mauá para enfrentar o Mauaense em busca de manter a invencibilidade e a liderança. O time teve seis jogos, venceu três e empatou outros três, somando 12 pontos, um a mais do que o Mauá, que ocupa a 2ª posição.



Enquanto isso, o União Mogi recebe o Mauá, em casa, buscando sua primeira vitória na competição. O time mogiano jogou sete partidas, empatando três e perdendo as outras quatro. O União Mogi é o lanterna do grupo com três pontos, cinco atrás do Mauaense.