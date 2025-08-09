Ecus empata em 1 a 1 com o Mauá pela semifinal da Bezinha

Ecus e Mauá ficaram no 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal da Bezinha, disputado neste sábado, no ABC Paulista. O time visitante abriu o placar no fim do primeiro tempo, e os donos da casa empataram na volta do intervalo, logo aos 4 minutos de jogo.

O Mauá ainda virou, mas o zagueiro Alex estava impedido e o gol foi invalidado.

O primeiro tempo foi de domínio territorial do Mauá, que rondava a área adversária e criava mais oportunidades, mas sem conseguir transformar volume em gols. Já o Ecus, com postura defensiva, aguardou o momento certo para atacar. E ele veio no fim da etapa inicial: Cauan cruzou, a bola passou por Vinícius e sobrou para Alan, que, no único chute da equipe no primeiro tempo, abriu o placar. Um gol que castigou o adversário e reforçou o estilo vertical do time de Suzano, dono do terceiro melhor ataque da competição.

O gol mexeu com o Mauá, que sentiu o golpe nos minutos finais antes do intervalo, mesmo sem o goleiro Matheus ter sido exigido em outras oportunidades.

Na volta para o segundo tempo, o Mauá reagiu rapidamente. Logo aos 4 minutos, após cobrança de escanteio, a bola foi cabeceada na pequena área, o goleiro do Ecus rebateu, e Taylor, zagueiro mauaense, escorou de cabeça para empatar o jogo. O gol incendiou a torcida e trouxe novo ânimo ao time da casa.

O Mauá chegou a virar o placar aos 30 minutos, com Alex, também zagueiro, aproveitando cobrança de falta para marcar. No entanto, o árbitro anulou o gol ao apontar impedimento do defensor.

Com o empate, o Ecus administrou o resultado até o apito final e segue em situação confortável para o jogo de volta, podendo empatar que avança sem decisão de pênaltis. O equilíbrio e a tensão prometem se manter na próxima partida, que definirá quem seguirá vivo na competição.

Quem foi à final, está automaticamente na próxima divisão, mesmo que não seja campeão.