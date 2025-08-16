Ecus empata em 1 a 1 com o Mauá, vai à final da Bezinha e garante acesso para Série A4 do Paulistão

O Ecus está na Série A4 do Paulistão. O time conseguiu o feito após empatar em 1 a 1 com o Mauá neste sábado, no Suzanão. Com o resultado, a equipe suzanense foi para a final da competição, mas pelo regulamento do campeonato, os dois finalistas sobem de divisão.

O Ecus empatou em 1 a 1 no jogo de ida na semana passada. E apesar do empate deste sábado, o regulamento dá a classificação para quem teve a melhor campanha, sem disputa por pênaltis.

O Ecus saiu na frente em belo gol. Após lançamento nas costas do zagueiro do Mauá, o ponta direita cruzou para dentro da área e o atacante Vinícius Molina, do Ecus, só escorou para o gol