Ecus encara fora de casa o Barcelona pela 2ª Divisão do Paulista

Na estreia da competição o Ecus venceu o Mauaense por 3 a 1 no Suzanão.

A partida ocorreu no último domingo.

O Ecus abriu o placar com Guilherme Tavares Prfírio, aos 42 minutos do primeiro tempo.

Na volta do intervalo o Mauaense empatou com 10 minutos de jogo com Matheus Ramos da Silva.

Mas o Ecus ampliou com Julio Cesar Camargo Guerra, aos 15 minutos da segunda etapa e ampliou para 3 a 1 com Caio Henrique Rodrigues Vieira aos 40 minutos.

Estreia

O DS publicou na edição desta quinta matéria com jogador Thiago Falango do Ecus. O atleta fez sua estreia como profissional e, além disso, ainda contribuiu com uma assistência para o terceiro gol, que sacramentou o triunfo do time de Suzano.

“Não consigo imaginar estreia melhor. Realizei um sonho de me tornar jogador profissional, vencemos a partida e ainda pude ajudar com um passe para o gol. Passa um filme na cabeça, lembrar de tantas coisas que lutei, tudo que passei para chegar aqui. A felicidade é imensa. Uma sensação indescritível. É mais um passo que dou na carreira e agradeço ao Ecus e todos que me apoiam. Sei que ainda é só o começo, então vou continuar me dedicando para continuar evoluindo cada vez mais”, celebrou o meio-campista.

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) enfrenta nesta sexta-feira o Barcelona no estádio Nicolau Alayon, na zona oeste da Capital Paulista. O jogo será às 15 horas e é válido pela Segunda Divisão do Campeonato Paulista.