Ecus encara Mauá buscando primeira vitória na segunda fase da Bezinha

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) encara, neste sábado (5), o Mauá pela 2ª rodada da segunda fase da Bezinha, a segunda divisão do Campeonato Paulista. O jogo acontece no Suzanão, às 15 horas.

A equipe suzanense é a única da região que avançou para a segunda fase da competição. Na 1ª rodada, o time perdeu para o Batatais, por 3 a 1. O Mauá também perdeu na rodada inaugural da segunda fase. O jogo terminou 2 a 1 para o Guarulhos.

A partida entre Ecus e Mauá será transmitida no canal do Paulistão no YouTube. As equipes ocupam, respectivamente, a 4ª e a 3ª colocação no Grupo B.