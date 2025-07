Ecus goleia Guarulhos e assume liderança na 2ª fase da Bezinha

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) goleou o Guarulhos na tarde deste sábado (19), no Suzanão. A partida terminou 4 a 1 para a equipe suzanense, que se aproximou da classificação para a semifinal da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, conhecida como Bezinha.

Vinícius Molina (duas vezes), Allan e Fabinho marcaram os gols do time suzanense. Italo descontou para a equipe de Guarulhos.

A partida foi liquidada ainda nos primeiros 25 minutos de jogo, quando o Ecus já vencia por 4 a 0. O placar foi aberto logo no 1º minuto: Fabinho cruzou e Allan completou de cabeça. É o 4º gol do meia na competição.

Antes dos 10 minutos, já estava 2 a 0 para a equipe suzanense. Em um ataque rápido, Mateus Goiano deixou Vinícius Molina na cara do goleiro para ampliar o placar.

Aos 17 minutos, Mateus Goiano roubou a bola e tocou para Fabinho na entrada da área. O camisa 11 dominou, cortou o marcador e chutou de direita no canto, sem chance para defesa do goleiro adversário.

Nove minutos mais tarde, Gabriel Willians cobrou um lateral na área e Vinícius Molina cabeceou encobrindo o goleiro adversário e marcou seu 2º gol no jogo e o 4º do Ecus, ainda no primeiro tempo.

O Guarulhos diminuiu no 2º tempo, aos 18 minutos, quando Italo cabeceou em cobrança de escanteio.

Público

Todo os ingressos disponibilizados para a partida foram vendidos. Ao todo, 190 pessoas acompanharam o jogo, gerando uma renda bruta de R$ 2.722,50. Foram 170 torcedores do Ecus e 20 adeptos do Guarulhos.

Classificação

Com a vitória, a equipe suzanense assumiu a liderança no Grupo 5 com nove pontos e se aproximou de uma classificação para as semifinais. São três vitórias em quatro jogos para o Ecus.

O Batatais e o Mauá estão empatados com seis pontos, enquanto o Guarulhos fica em 4º, com três pontos conquistados. Os dois melhores colocados no grupo se classificam para a semifinal. Os dois finalistas sobem para a Série A4 do Campeonato Paulista.

O Ecus volta a campo contra o Mauá, no próximo sábado (26), às 10 horas, fora de casa. A partida será transmitida no canal Paulistão no YouTube.