Ecus inicia trabalho para 'Bezinha' após resolver finanças

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) resolveu pendências financeiras e iniciou os trabalhos com foco na Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a Bezinha.

O clube tinha uma multa de R$ 90 mil por escalação irregular de jogadores em 2023. A diretoria do Ecus realizou o pagamento nas últimas semanas.

Após a resolução dessa pendência, o Ecus acertou a contratação de Renan Martins para o comando técnico do time. O último trabalho do treinador foi no Nacional-SP. De acordo com o diretor Jaques Carvalho, Renan “passou por vários clubes com excelentes trabalhos”.

Agora, o clube está trabalhando para fazer a contratação de jogadores que foram indicados ao Ecus. “Estamos enfatizando esse trabalho nesta semana”, disse o diretor.

Parceria

O Ecus fechou parceria com uma empresa “conceituada no ramo do futebol”, de acordo com o diretor. No entanto, muitos detalhes sobre o acordo não foram dados. “Ainda não posso divulgar o nome. Acredito que depois do Carnaval já vamos poder fazer uma divulgação mais ampla do negócio”.

Segundo Jaques, a parceria vai ser para “gestão compartilhada do futebol de base e profissional”.

União Mogi

O União Mogi também já iniciou seus trabalhos focados na Bezinha. O técnico da equipe será Robinson dos Santos, que trabalhou no São Gabriel-MS no ano passado.

Ele foi jogador e treinador na Bolívia e o clube aposta na experiência do comandante. “É um treinador bem-conceituado e experiente. Queremos o acesso e por isso trouxemos um técnico bem experiente. É a primeira vez que vem trabalhar em São Paulo, mas já tem título e acessos em outros estados”, contou o diretor de futebol Munir Furriel.

O diretor explicou que o clube deve se reapresentar no dia 20 de fevereiro. “Temos tempo hábil para a preparação da equipe. A comissão técnica já está em Mogi das Cruzes”, disse.