Ecus perde por 2 a 0 para o Tanabi e sai atrás na disputa pelo título da Série B do Paulistão

O Ecus perdeu para o Tanabi, neste sábado, por 2 a 0 no Suzanão, pelo jogo de ida da final da Série B do Paulistão. Os gols foram marcados por Breno, no fim do primeiro tempo, e Marcelo Maçola, artilheiro do campeonato, aos 35 da segunda etapa. O goleiro do Ecus ainda defendeu um pênalti no segundo tempo.

O Ecus começou recuado, com o Tanabi tomando as iniciativas. Mas a equipe da casa tentava em jogadas individuais. O gol do Tanabi saiu após cobrança de falta, onde ninguém conseguiu tocar na bola e ela foi direto para o gol.

O Ecus tentava, mas não conseguia criar jogadas perigosas. Na volta do intervalo, o Tanabi teve um pênalti para bater, mas o goleiro suzanense defendeu. O Tanabi então sentiu e recuou, enquanto o Ecus foi para cima, fez pressão, mas não aproveitou.

Já no fim do jogo, o Tanabi conseguiu um contra-ataque fatal, onde o camisa 9 e artilheiro da competição, Marcelo Maçola, driblou o zagueiro, e em jogada de futsal, passou o pé em cima da bola, deixando o goleiro a ver navios e tocou para o fundo das redes.

Os dois times voltam a campo no sábado da semana que vem, em Tanabi, para decidir o campeão da divisão.

Vale lembrar que ambas equipes estão garantidas na Série A4 do Paulistão. O que esté em disputa é o título da Bezinha.