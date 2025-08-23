Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Ecus perde por 2 a 0 para o Tanabi e sai atrás na disputa pelo título da Série B do Paulistão

Goleiro do Leão do Colorado ainda defendeu um pênalti que fez o time da casa empolgar, mas equipe não aproveitou a superioridade

23 agosto 2025 - 16h58Por Fernando Barreto - da Redação
Ecus perde por 2 a 0 para o Tanabi e sai atrás na final da Série B do PaulistãoEcus perde por 2 a 0 para o Tanabi e sai atrás na final da Série B do Paulistão - (Foto: Reprodução/Futebol Paulista)

O Ecus perdeu para o Tanabi, neste sábado, por 2 a 0 no Suzanão, pelo jogo de ida da final da Série B do Paulistão. Os gols foram marcados por Breno, no fim do primeiro tempo, e Marcelo Maçola, artilheiro do campeonato, aos 35 da segunda etapa. O goleiro do Ecus ainda defendeu um pênalti no segundo tempo.

O Ecus começou recuado, com o Tanabi tomando as iniciativas. Mas a equipe da casa tentava em jogadas individuais. O gol do Tanabi saiu após cobrança de falta, onde ninguém conseguiu tocar na bola e ela foi direto para o gol.

O Ecus tentava, mas não conseguia criar jogadas perigosas. Na volta do intervalo, o Tanabi teve um pênalti para bater, mas o goleiro suzanense defendeu. O Tanabi então sentiu e recuou, enquanto o Ecus foi para cima, fez pressão, mas não aproveitou.

Já no fim do jogo, o Tanabi conseguiu um contra-ataque fatal, onde o camisa 9 e artilheiro da competição, Marcelo Maçola, driblou o zagueiro, e em jogada de futsal, passou o pé em cima da bola, deixando o goleiro a ver navios e tocou para o fundo das redes.

Os dois times voltam a campo no sábado da semana que vem, em Tanabi, para decidir o campeão da divisão. 

Vale lembrar que ambas equipes estão garantidas na Série A4 do Paulistão. O que esté em disputa é o título da Bezinha.

