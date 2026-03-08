Ecus recebe o Jabaquara pela A4 e tenta se aproximar da zona de classificação

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) recebe, neste domingo (8), o Jabaquara, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Série A4.

O jogo acontece no Suzanão, com transmissão do YouTube do Paulistão, e começa às 15 horas. O time suzanense tenta se recuperar na tabela, após ficar seis jogos sem vitória.

A equipe tem um triunfo, cinco empates e duas derrotas em oito jogos. São oito pontos conquistados e a 10ª posição. O primeiro time na zona de classificação, Taquaritinga, tem 13 pontos.

O Jabaquara tem cinco pontos e ocupa a 12ª posição. Foram cinco derrotas, dois empates e uma vitória para o time de Santos até o momento.

Na última partida, o Ecus perdeu para o Tanabi, também no Suzanão, por 1 a 0. Já o Jabaquara empatou, por 2 a 2, com o Vila Operária Clube Esporte Mariano (Vocem), fora de casa.

Com 16 times na primeira fase, a Série A4 classifica os primeiros oito colocados para as quartas de final. Além disso, os dois últimos colocados são rebaixados para a Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a famosa Bezinha.

O mata-mata é disputado em jogos de ida e volta. As quartas de final são: o 1º colocado contra o 8º; o 2º encarando o 7º; o 3º contra o 6º; e o 4º contra o 5º.