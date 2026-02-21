Ecus recebe Vocem no Suzanão pela Série A4

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) recebe, neste sábado (21), o Vila Operária Clube Esporte Mariano (Vocem), pela 5ª rodada da Série A4.

O jogo acontece no Suzanão, às 15 horas e terá transmissão do YouTube do Paulistão.

O Ecus tenta recuperar a confiança após sofrer a primeira derrota na competição, na última rodada, contra a líder Penapolense, por 2 a 1.

A equipe suzanense tem cinco pontos em quatro jogos: uma vitória, dois empates e uma derrota. O time ocupa a 8ª posição e, no momento, está se classificando para a próxima fase do campeonato.

O Vocem conquistou três pontos, com três empates e uma derrota nas primeiras quatro rodadas. A equipe está na 12ª colocação.