Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 21 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Ecus recebe Vocem no Suzanão pela Série A4

Jogo começa às 15 horas com transmissão do YouTube do Paulistão

21 fevereiro 2026 - 10h00Por Gabriel Vicco - da Redação
Ecus recebe Vocem no Suzanão pela Série A4Ecus recebe Vocem no Suzanão pela Série A4 - (Foto: Divulgação/Joisel Amaral)

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) recebe, neste sábado (21), o Vila Operária Clube Esporte Mariano (Vocem), pela 5ª rodada da Série A4.

O jogo acontece no Suzanão, às 15 horas e terá transmissão do YouTube do Paulistão.

O Ecus tenta recuperar a confiança após sofrer a primeira derrota na competição, na última rodada, contra a líder Penapolense, por 2 a 1.

A equipe suzanense tem cinco pontos em quatro jogos: uma vitória, dois empates e uma derrota. O time ocupa a 8ª posição e, no momento, está se classificando para a próxima fase do campeonato.

O Vocem conquistou três pontos, com três empates e uma derrota nas primeiras quatro rodadas. A equipe está na 12ª colocação.