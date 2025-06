Ecus vence União Mogi e assume liderança na Bezinha

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) venceu mais uma partida na segunda divisão do Campeonato Paulista e assumiu a liderança do Grupo C na competição. É a 3ª vitória seguida da equipe suzanense. Dessa vez, o triunfo foi contra o União Mogi, por 1 a 0, no Suzanão, no último sábado (7).

O gol foi marcado por Allan aos 11 minutos do segundo tempo. Após cruzamento, o camisa 8 dominou dentro da área e chutou na saída do goleiro adversário.

Com o resultado, o Ecus chegou a 12 pontos em seis jogos. O time segue invicto, com três vitórias e três empates. A 2ª colocação é ocupada pelo Mauá, que tem 11 pontos nos mesmos seis jogos.

O União Mogi disputou sete jogos e ainda não venceu. Foram três empates e quatro derrotas.

A próxima partida do Ecus é contra o Mauaense, no sábado (14), às 15 horas, fora de casa. O União Mogi joga no mesmo dia e horário, contra o Mauá, no Nogueirão.