Em Belo Horizonte, Suzano Vôlei abre quartas de final da Superliga neste sábado

Neste sábado (05/04), às 21 horas, o Suzano Vôlei abre a série de quartas de final da Superliga 2024/25 contra o Itambé Minas na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). O primeiro dos confrontos entre duas das mais tradicionais escolas do voleibol brasileiro terá transmissão ao vivo do sportv2 e da Volleyball TV.

O primeiro jogo da série melhor de três partidas será realizado na casa dos mineiros, colocando frente a frente o 2° contra o 7° colocado geral da primeira fase. As duas equipes fizeram partidas equilibradas na etapa classificatória e, agora, em um cenário de mata-mata, voltam a se enfrentar, desta vez, valendo uma vaga na grande semifinal da Superliga. E para isso, a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, vem se preparando com muita intensidade ao longo da última semana.

O retorno ao mata-mata, inclusive, é um momento especial para os torcedores da cidade tricampeã nacional. Após atingir as semifinais nacionais ao eliminar o arquirrival Vedacit Vôlei Guarulhos em 2023 e ficar de fora da etapa decisiva da competição em 2024, os suzanenses voltam às quartas de final com a esperança de buscar o 4° título brasileiro ao trilhar o caminho da grande final que será disputada no dia 4 de maio (domingo), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Mas para isso, antes, será preciso encarar o tradicional rival mineiro.

Peu ressalta que o Minas tem uma qualidade acentuada, mas por sua vez, o Suzano cresceu de produção na reta final da primeira fase, sendo essa a promessa de confrontos ainda mais eletrizantes no mata-mata. “Eles têm um saque muito efetivo e, nesse primeiro jogo, o fator casa como vantagem, mas nós temos nossas armas para surpreender na busca por essa vaga que, no momento, é o nosso maior objetivo. A expectativa é fazer um grande jogo aqui em BH para tentar a vantagem e conseguir decidir a classificação em casa no dia 12 (sábado), ao lado do nosso torcedor”, afirmou o treinador.

O primeiro confronto da melhor de três entre Itambé Minas e Suzano, pelas quartas de final da Superliga 2024/25, acontecerá neste sábado (05/04), às 21 horas, na Arena UniBH, com transmissão do sportv2 e da Volleyball TV.