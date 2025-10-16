Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 16 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Em Campinas, Suzano enfrenta Vôlei Renata em decisão do Campeonato Paulista

Clube do Alto Tietê precisará vencer por qualquer placar e ganhar o golden set para ficar com sua 11ª taça estadual; partida terá transmissão ao vivo no sportv2

16 outubro 2025 - 19h39Por de Suzano
Em Campinas, Suzano enfrenta Vôlei Renata em decisão do Campeonato Paulista Em Campinas, Suzano enfrenta Vôlei Renata em decisão do Campeonato Paulista - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

Após ser superado no jogo de ida da final do Paulista, o Suzano Vôlei volta às quadras para a partida decisiva contra o Vôlei Renata nesta sexta-feira (17/10), às 20h30, em Campinas (SP), precisando vencer por qualquer placar para conquistar seu 11º título estadual. A finalíssima, no Taquaral, terá transmissão ao vivo no sportv2.

No jogo de ida, realizado na última terça-feira (14/10), os suzanenses foram superados por 3 sets a 0 (25x27 | 18x25 | 21x25) em casa. Com o resultado, o Clube do Alto Tietê precisará buscar um resultado positivo por qualquer placar em Campinas para levar a decisão ao golden set, parcial definitiva que poderá decidir o campeão paulista de 2025. Para isso, pela primeira vez na temporada, o técnico Cezar Douglas deve contar com força máxima para o duelo, justamente no jogo final da competição.

Para esta decisão, os suzanenses precisarão fazer o inverso das finais de 2023 e 2024, quando foram vice-campeões. Nas respectivas decisões, quando enfrentou Guarulhos e os campineiros, o time da Grande São Paulo venceu a partida em casa e, longe de seus domínios, acabou superado. Desta vez, após sair atrás no placar global, a equipe da cidade mais vezes campeã paulista buscará o triunfo que precisa para sair do Taquaral com a taça.

Cezar Douglas pontuou que, mais uma vez, este será um confronto difícil, mas que o Suzano tem condição de superar as adversidades e ser campeão. “O jogo é jogado e, por mais que eles tenham uma grande equipe e a vantagem do placar, nós vamos a Campinas para fazer um grande jogo, sempre com foco, estratégia e força de vontade, para levar a final pro golden set e tentar esse título”, disse.

O jogo 2 da final do Paulista 2025, entre Suzano e Vôlei Renata, acontece nesta sexta-feira (17/10), às 20h30, no Taquaral, em Campinas (SP). A partida terá transmissão ao vivo e com imagens no sportv2.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasil perde de virada para o Japão pela primeira vez na história
Esportes

Brasil perde de virada para o Japão pela primeira vez na história

Na Arena, Suzano e Vôlei Renata abrem finais do Paulista nesta terça-feira
Esportes

Na Arena, Suzano e Vôlei Renata abrem finais do Paulista nesta terça-feira

Final do Paulista de vôlei terá arrecadação de alimentos nesta terça-feira
Esportes

Final do Paulista de vôlei terá arrecadação de alimentos nesta terça-feira

Mogi Basquete é vice-campeão paulista após nove anos e encerra campanha histórica
Esportes

Mogi Basquete é vice-campeão paulista após nove anos e encerra campanha histórica

Suzano Vôlei vence o Sesi e vai à final do Paulista
Esportes

Suzano Vôlei vence o Sesi e vai à final do Paulista

Ancelotti classifica goleada como bom início de trajetória para Copa
Seleção Brasileira

Ancelotti classifica goleada como bom início de trajetória para Copa