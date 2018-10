Em entrevista ao DS, suzanense Felipe França diz buscar 4ª Olimpíada

O nadador suzanense e campeão mundial Felipe França busca chegar a 4ª participação nas Olimpíadas nos Jogos de Tóquio, em 2020, e principalmente, realizar o sonho de conquistar uma medalha. E estar entre os melhores atletas brasileiros que representarão o País não é uma tarefa fácil. Para isso, o nadador treina todos os dias no Santos. Ele comentou que pretende continuar sua preparação em Suzano no próximo ano.

Chegar a mais uma disputa de Olimpíadas significaria mais uma chance para Felipe França mostrar todo o seu potencial. Especialista nas provas de 50 metros peito e 100 metros peito, o suzanense já participou de três edições da competição. A última foi nos Jogos do Rio de Janeiro. Na época, nas eliminatórias, França chegou a avançar para a semifinal com a terceira melhor marca - 59s01. Na final dos 100 metros peito, no entanto, o nadador passou mal os primeiros 50 metros e não conseguiu reagir a tempo de ultrapassar os adversários. Ele terminou em sétimo, com tempo de 59s38.

Contudo, não subir ao pódio, não desanimou o suzanense. Na época, nadador do Corinthians, ele afirmou que ficou satisfeito com o seu desempenho na piscina da Vila Olímpica e fez plano para 2020: trilhar um novo caminho para a conquista da tão esperada medalha olímpica.

Em exclusiva ao DS, França, no último final de semana, quando acompanhou a reinauguração da Piscina do Max Feffer, disse que tem treinado intenso e acredita que chegará forte para os Jogos de Tóquio. "Preparação está intensa, acredito que até intensa demais. Porém, gosto de treinar e gosto de competir. Agora, meu foco é Tóquio 2020. Quero conquistar a minha 4ª olimpíada participando. Além disso, quero trazer uma medalha para o Brasil, para Suzano", frisou.

Com seriedade e focado no trabalho, ele ainda disse que espera treinar em Suzano em 2019. "Quem sabe, no ano que vem, eu possa competir e treinar em Suzano", comentou. Felipe França é o maior vencedor individual em um mesmo campeonato mundial, com recorde de cinco ouros no Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2014.