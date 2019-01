Em jogo emocionante, Mogi Basquete bate o Minas e embala oitava vitória seguida

O Mogi Basquete venceu o Minas por 65 a 64 na noite desta segunda-feira (21), no Ginásio Hugo Ramos, e conquistou a sua oitava vitória consecutiva no NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). A última bola foi do Minas, mas Arthur Pecos interceptou e impediu que a equipe adversária tivesse a chance de virar o jogo no segundo final. Agora, a equipe mogiana recebe o Flamengo no sábado (26), às 14h, e depois desliga a chave do NBB para focar na Liga das Américas, que será disputada de 1º e 3 de fevereiro, no Chile.

Os destaques desta noite contra o Minas foram Gui Deodato, que marcou 13 pontos, Shamell Stallworth anotou 12 pontos, JP Batista fez um duplo-duplo de 10 pontos e 22 rebotes e Arthur Pecos também converteu 10 pontos.

O técnico Guerrinha contou que traçou uma estratégia de jogo – que funcionou, mas faltou um pouco mais da parte ofensiva. “Tivemos um plano de jogo que demos volume para o Gegê para tirarmos dos outros. Tanto que é um time que faz bastante assistência e hoje foram apenas cinco. Mas nós pecamos no nosso ataque. Conseguimos defender bem, mas faltou qualidade no ataque em bolas fáceis. Foi um jogo que quem errou menos ganhou.”

“Ganhamos na defesa. Nos últimos jogos, nosso ataque não estava fluindo, mas hoje a nossa defesa melhorou. Cada vez mais estamos querendo melhorar a nossa defesa. Algumas bolas não caíram hoje, mas faz parte. O importante foi a vitória. Foi um bom jogo. Mais uma vitória e brigamos em cima [da tabela]”, comenta Shamell.

“Para mim, eu fico feliz. Infelizmente hoje eu não pude ser uma referência ofensiva, mas consegui ter um destaque no rebote. Foi um jogo extremamente importante para a gente. Estamos em uma sequência boa e vamos continuar construindo a partir daí”, diz JP, que bateu o seu recorde de rebotes esta noite (o maior era 21).

Nos placares parciais, 18 a 16 no primeiro quarto, 19 a 14 no segundo, 16 a 17 no terceiro período e 12 a 17 no último.

Ingressos

Os ingressos para o jogo contra o Flamengo começam a ser vendidos a R$ 10 (valor promocional antecipado) nesta terça no quiosque do clube no Mogi Shopping (só dinheiro) e pelo site totalticket.com.br/mogi (optar pela meia). No sábado (26), o bilhete volta ao valor normal de R$ 20, com direito à meia, e será vendido também na bilheteria, a partir das 11h.