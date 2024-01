Em jogo no Suzanão, Portuguesa vence Madureira por 3 a 0 e garante 1º lugar

Em jogo ao meio-dia no Suzanão, a Portuguesa venceu o Madureira por 3 a 0. Com isso, o time da Capital fica em primeiro, com 9 pontos, e tem a chance de permanecer em Suzano para a sequência da competição.

Os gols foram marcados por Kadir, logo ao primeiro minuto do segundo tempo. Dênis ampliou aos 25 minutos e Arthur sacramentou a vitória aos 29 minutos.

Enquanto o Madureira, que já estava classificado também, passou em segundo com 6 pontos e agora vai para Mogi encarar o primeiro colocado do grupo 28. O adversário da Portuguesa será o Nova Mutum, que venceu o Capital-TO, mas por 5 a 1.

Enquanto o Cruzeiro goleou o União Mogi por 9 a 0 e pelo saldo de gols garantiu a primeira posição, e vai encarar o Madureira.

Usac

Também no Suzanão, mas mais tarde, às 15 horas, o Usac, já eliminado, entrou em campo.

O time da cidade já não tinha mais chances de classificação.

Porém, precisava cumprir tabela. O time enfrentou o Goiás, e perdeu por 3 a 1.

O Usac até saiu na frente com Caio, aos 9 minutos de jogo do primeiro tempo.

Mas o placar não se sustentou e o Goiás empatou com Guilherme e Anthony.

O Usac volta agora a atenção para a Série A3 do Paulista, onde tem compromisso até o meio do ano.