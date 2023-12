Em Monte Carmelo, Suzano Vôlei busca vitória na Superliga Bet7k 2023/24 nesta segunda-feira

O Suzano Vôlei viaja neste domingo (10/12) para o Triângulo Mineiro (MG), onde enfrentará o Azulim Gabarito Monte Carmelo pela sexta rodada da Superliga Bet7k 2023/24 na segunda-feira (11/12), às 19 horas. A partida a ser realizada no Ginásio Poliesportivo Raul Belém será a primeira da equipe sob o comando do técnico interino Gerson Amorim, o Gersinho, e terá transmissão exclusiva do Canal Vôlei Brasil (canalvoleibrasil.cbv.com.br).

O duelo, que será o primeiro da história entre as agremiações, é de suma importância para a equipe do Alto Tietê. Vindo de derrota em casa para o Araguari Vôlei por 3 sets a 0, resultado que culminou no desligamento do treinador Fabiano Ribeiro, o Magoo, o Suzano enfrenta uma das duas equipes estreantes que subiram à elite nesta temporada por meio da Superliga B 2023. Com cinco pontos em cinco partidas, o time paulista precisa vencer para não se afastar do pelotão de frente na busca por uma vaga nos playoffs da elite do voleibol brasileiro.

Por sua vez, os mineiros vem de duas vitórias, a última delas contra o Montes Claros América Vôlei por 3 sets a 2, e também sonha em subir na tabela de classificação. Por isso, o confronto é de suma importância para a equipe que, de forma interina, será comandada por Gersinho, que trabalha na liderança da comissão técnica desde a última terça-feira (05/12).

As experiências do novo comandante incluem três anos à frente do voleibol masculino do Sporting Clube de Portugal e passagens por clubes locais. Com um novo desafio nas mãos, o curitibano dirigirá a equipe em busca do triunfo e, segundo ele, mesmo que o momento seja delicado, o grupo deve estar concentrado e mais unido do que nunca para voltar a vencer. “Vínhamos desenvolvendo um trabalho e os atletas têm muito disso implantado em seu dia a dia, portanto, primeiro é hora de nos reorganizar e colocar a cabeça no lugar para esse jogo que vai ser muito importante”, apontou Gersinho.

