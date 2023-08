Em São José, Suzano Vôlei busca virada e derrota Farma Conde Vôlei no Paulista

O Suzano Vôlei foi a São José dos Campos para a disputa da segunda rodada do Campeonato Paulista e, de virada, bateu o Farma Conde Vôlei por 3 sets a 2 no ginásio ADC Embraer. O embate entre dois dos semifinalistas da última Superliga terminou com as parciais de 15x25, 25x22, 25x23, 22x25 e 8x15.

Firme nos saques e certeiro nos ataques, o Suzano começou o jogo pressionando os mandantes que, mesmo diante de sua torcida, não puderam conter o ritmo da equipe do Alto Tietê. Dominante, o time do técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, contou com um ace do ponteiro Yago Dutra para fechar a primeira parcial em 25 a 15.

O set seguinte foi de vitória mandante, com um 25 a 22. O equilíbrio se repetiu na terceira etapa, onde os são-joseenses viraram o duelo com um 25 a 23, forçando o Suzano a buscar o empate para chegar ao tie-break. E mesmo com toda a desvantagem do mando de quadra e do placar, o time suzanense foi à luta.

Ponto a ponto, o Suzano foi atrás do resultado no ginásio da Embraer, colocando grande intensidade na partida para buscar um 25 a 22, garantindo o quinto e derradeiro set. E no tie-break, com nervos à flor da pele e a torcida contra, os visitantes não se intimidaram para se impor, fechando a parcial em 15 a 8 para completar o embate em 3 sets a 2, garantindo o primeiro triunfo fora de casa no Paulista.

Dutra confirmou que o trabalho duro da equipe foi determinante para trazer um grande resultado para Suzano. "A gente foi intenso em um jogo muito complicado e isso fez com que a gente saísse com a vitória. Agora é focar na próxima partida para seguir entre os líderes do Paulista", postulou o ponteiro.

Magoo destacou a força da equipe para reverter o resultado mesmo fora de casa. "Além de um time forte, o São José tem uma torcida que joga junto do time, então ganhar aqui é motivo de comemoração. Estamos em um caminho de evolução jogo a jogo e contamos com o apoio do torcedor na próxima partida", disse.

Com a segunda vitória e cinco pontos dos seis disputados, o próximo desafio do Suzano no estadual será o duelo regional contra o Vedacit Vôlei Guarulhos. A partida acontece no próximo dia 2 (sábado), às 18 horas, na Arena Suzano. Os ingressos estão disponíveis em suzanovoleioficial.com.br/ingressos.