Em Saquarema, brasileiros avançam no circuito mundial de surfe

Dois brasileiros que ganharam o direito de disputar a etapa de Saquarema do circuito mundial de surfe – WCT Oi Rio pro 2019 – avançaram na manhã desta sexta-feira (21) para a terceira fase da competição. Tainá Hinckel e Krystian Kymerson não participam do circuito, mas conseguiram participar da etapa através de uma triagem com outros surfistas, realizada antes do início da competição.

Na quinta-feira (20), na primeira fase da etapa de Saquarema, Tainá Hinckel havia ficado na terceira colocação em sua bateria, mas na fase (repescagem) conseguiu vencer a bateria e se classificar para a terceira fase (oitavas de final) da competição. Tainá venceu a número 4 do ranking mundial, Sally Fitzgibbons, e a número 10, Nikki Van Dijk, ambas australianas. Como ficou em segundo lugar na bateria, Sally também avançou. Ela já tinha disputado a etapa de Saquarema no mundial de 2017, mas foi eliminada na fase. Assim como Tainá, Krystian também venceu sua bateria na repescagem, deixando para trás o número 5 do ranking, Jordy Smith (África do Sul), que se classificou como segundo colocado, e o número 20, Adrian Buchan (Austrália). “Estou emocionado. É minha primeira bateria, meu primeiro evento do WCT. Só tenho a agradecer à minha família, meus amigos. Quero agradecer a essa torcida imensa”, disse o brasileiro. Outro brasileiro que entrou na etapa de Saquarema pela triagem, Alex Ribeiro, e que também disputou a repescagem ficou em terceiro em sua bateria de e foi eliminado. Peterson Crisanto, que participa do WCT e está na 18ª colocação no ranking também foi eliminado na manhã de . No feminino, as três brasileiras continuam na competição, já que Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb tinham se classificado direito para a terceira fase.