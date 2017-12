Em semana decisiva, União faz o último amistoso de olho na estreia da Copinha

A equipe sub-20 do União Mogi das Cruzes Futebol Clube faz nesta sexta-feira (29) o seu último amistoso preparatório para a Copa São Paulo de 2018. O alvirrubro vai enfrentar o Guarulhos Pimenta, time que trabalha com a formação e inserção de atletas no cenário do futebolístico. O jogo será às 14 horas, no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, em Suzano.

O duelo será a última oportunidade do técnico Glegson Pereira, o Chila, de ver seus atletas em situação de jogo antes da estreia na competição, e realizar os últimos ajustes na equipe que deve iniciar jogando dia 3contra o Trindade-GO.

"Esse amistoso servirá para manter o ritmo dos atletas, já que realizamos muitos jogos anteriormente. Eu gostaria de manter esse espírito de competitividade faltando menos de uma semana para o primeiro jogo, e espero que façamos uma boa partida para dar mais confiança e, principalmente, realizar os últimos ajustes na equipe titular", disse Chila.

E a partida terá caráter decisivo para o elenco e treinador. Atualmente, o grupo contacom 26 jogadores, mas apenas 25 poderão ser inscritos na Copa São Paulo. Mediante a esta situação, o treinador unionista será obrigado a realizar mais um corte e definir a lista que deve ser entregue no próximo dia 2, véspera do primeiro jogo.

"Nós já estamos trabalhando essa situação desde o início dos trabalhos, mas, infelizmente, é a regra do campeonatoque permite apenas 25 jogadores. Apesar disso, nosso elenco conta com atletas em condições de jogar mais uma ou duas Copinhas, então, vamos manter essa dinâmica, observar bem e poder no futuro aproveitar osque vão ficar de fora", finalizou o comandante unionista.