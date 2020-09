Em treino-jogo para o Paulista, Mogi Basquete é superado pelo Paulistano

O Mogi das Cruzes Basquete perdeu o treino-jogo contra o Paulistano por 79 a 58, na tarde desta terça-feira (29), no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), onde não realizava um confronto havia quinze anos. O último jogo da equipe no local foi em 2005 e tinha como técnico Régis Marrelli, treinador do time da capital, adversário de hoje.



O confronto é segundo da equipe que se prepara para o Campeonato Paulista, que começa para os mogianos nesta sexta (2), às 20h, contra a Liga Sorocabana, no Ginásio Hugo Ramos. A equipe da casa saiu perdendo os dois primeiros quartos (1º - 12 a 8 - e 2º, 15 a 12). Depois do intervalo, o time da capital manteve à frente e a vantagem nos dois períodos finais (3º - 28 a 19 – e 4º, 24 a 19), selando a vitória no treino-jogo.



“Nós fizemos um treino-jogo contra uma equipe completa, com vários jogadores titulares e experientes, além da base deles, que joga há muito tempo junta. Fizemos o que pudemos. Estamos começando a temporada e os treinamentos e estamos com os jogadores novos. Talvez se tivéssemos com mais dois ou três jogadores do adulto iríamos melhor. Mas foi um bom teste físico. Um jogo tecnicamente e taticamente fraco, dos dois lados, pois todos ficamos cinco meses parados, mas que mostrou muita vontade dos nossos jogadores”, ressalta o técnico Guerrinha.



Os destaques da partida foram o armador Cassiano Bueno, com 10 pontos e seis assistências, e os alas-pivôs Felipe Cardoso, com 12 pontos e oito rebotes, e Wesley Castro, com 10 pontos e três rebotes. O grupo não contou com o ala-pivô Luís Gruber, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, com o armador Fúlvio Chiantia, que chegou a fazer o aquecimento com os demais atletas hoje, mas não participou, e com o ala-pivô Fabricio Russo. Além deles, os recém-contratados alas Dominique Coleman e Rafael Previatti que ainda não se integraram grupo, devem se apresentar no início de outubro.



Paulista

Além da Liga Sorocabana, a equipe mogiana também enfrentará Unifae/São João da Boa Vista, no dia 7, às 20h, fora de casa; o Zopone/Sendi/Bauru, dia 17, às 19h, no Hugão; e o Sesi/Franca, dia 22, às 20h10, no interior do Estado. Na Chave B estão Corinthians, São Paulo, Paulistano, Pinheiros e Basquete Osasco. Todos as partidas devem ter transmissão ao vivo da TVFPB no Youtube.



Os jogos serão em turno único na fase classificatória e quatro equipes de cada grupo se classificam para compor as Chaves C e D, que serão disputadas em quadrangular de turno único em uma sede. As duas primeiras colocadas de cada chave se enfrentam em sistema de cruzamento olímpico (1C X 2D, 1D X 2C / perdedor x perdedor, vencedor x vencedor).