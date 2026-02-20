Embalado por vitória, Mogi Vôlei encara Araucária em confronto direto pelo G-4 da Superliga B

O Mogi Vôlei tem um dos desafios mais importantes da temporada neste sábado (21), às 17h30. A equipe entra em quadra fora de casa para enfrentar o time do Araucária Vôlei, em partida válida pela Superliga B Masculina. O confronto coloca frente a frente duas equipes que lutam ponto a ponto pelas primeiras posições na tabela de classificação.

O time de Mogi das Cruzes chega para o duelo com a moral elevada após uma vitória convincente na última rodada. Jogando fora de seus domínios no dia 17/02, a equipe superou o Sesc MS Vôlei por 3 sets a 1.

O grande destaque da partida foi o central Vini Guedes, eleito o "Craque da Galera". Vini foi fundamental para o resultado positivo, anotando 13 pontos no total. Sua performance foi dominante na rede, somando impressionantes 5 pontos de bloqueio, além de 7 pontos de ataque e 1 ace, mostrando que o sistema defensivo mogiano está ajustado para os grandes desafios.

A partida deste sábado é considerada um confronto direto. O Mogi Vôlei ocupa atualmente a 6ª colocação na tabela, com 17 pontos conquistados em 10 jogos (6 vitórias e 4 derrotas).

Uma vitória fora de casa é crucial para as pretensões do clube de encostar no pelotão de frente. O adversário, Araucária Vôlei, é o atual 3º colocado com 21 pontos.

A comissão técnica sabe da dificuldade de enfrentar o adversário em seus domínios, mas aposta na consistência do bloqueio demonstrada na última rodada e no poder de definição de seus atacantes para quebrar a invencibilidade recente do rival e trazer pontos preciosos na bagagem.