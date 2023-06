Empresário do Suzano Vôlei reúne-se com senadora medalhista olímpica em Brasília

O empresário Rogério Teruo, um dos incentivadores do Suzano Vôlei, esteve reunido com a senadora Leila Barros e a chefe de gabinete Ricarda Lima, duas ex-atletas medalhistas olímpicas, para tratar da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei Federal nº 11.438/06) em Brasília (DF) na última terça-feira (13/06). Na ocasião, o investidor também presenteou a dupla com uma camisa do Clube suzanense.

As tratativas envolveram possíveis transformações na legislação, o que garantiria mais abrangência no repasse de recursos a projetos de desenvolvimento sociocultural, por meio do esporte, ao promover incentivo fiscal e facilidades no investimento via doações e patrocínios. Consolidando o trabalho social do Clube, o empresário entregou uma camisa do Suzano Vôlei às autoridades, ressaltando a parceria entre as partes no trabalho.

Depois de representar o voleibol brasileiro nas quadras, sendo inclusive companheiras de equipe na conquista da medalha de bronze das Olimpíadas de 2000, em Sidney, Leila e Ricarda tornaram-se importantes na busca pela garantia de direitos na área esportiva. Hoje, atuando em meio ao Senado Federal, a dupla trabalha para tornar a legislação mais ampla, garantindo assim mais possibilidades para o desenvolvimento da prática esportiva geral.

Segundo Teruo, a senadora é uma grande aliada no trabalho de inclusão social pelo esporte. “Ter a Leila e a Ricarda levantando essa bandeira é uma causa muito importante para nós do meio esportivo. Agradeço a recepção da dupla, estamos juntos nessa missão”, comentou.

Lei de Incentivo ao Esporte

A Lei Federal nº 11.438/06, mais conhecida como Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), permite que recursos provenientes de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos das diversas manifestações desportivas e paradesportivas distribuídos por todo o território nacional. Por meio de doações e patrocínios, os projetos em questão atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos.