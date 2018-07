Equipe feminina de Suzano é vice-campeã brasileira de Sumô

A equipe feminina de Suzano ficou em segundo lugar no 57º Campeonato Brasileiro de Sumô, realizado neste fim de semana na capital paulista. Neste ano, o torneio reuniu 250 atletas do Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O Estado participou com cinco equipes regionais: São Paulo (cidade), Norte, Sudoeste, ABC, Santo Amaro e Nova Central, da qual Suzano faz parte.

Segundo Luciana Watanabe, técnica da equipe, a cidade cresceu muito nesta competição, ficando em segundo lugar com 61 pontos, apenas dez atrás das primeiras colocadas.

No feminino de equipes, o grupo conseguiu o vice-campeonato no Mirim (até 13 anos), 2º e 3º lugares no Infantil (14 a 16 anos), 2° no Juvenil (17 e 18 anos) e 1º no Adulto. No masculino por equipes, obteve a 3ª colocação no Mirim e a 2ª no Infantil.

Nas disputas individuais, as atletas de Suzano brilharam na categoria Infantil, conseguindo a 1ª posição com Giovana Noenata, a 2ª com Corina Clemente e a 3ª com Eduarda Almeida Silva. No Juvenil, Josiane Oliveira foi a campeã e Jamila Pinheiro ficou com a medalha de bronze.

No Adulto, Erika de Souza ficou em 2º lugar na categoria Peso Leve; Sarah Gomes foi campeã e Samusa Chagas ficou com a medalha de prata na Categoria Peso Pesado. Na categoria Peso Absoluto, Samusa Chagas ficou em segundo e Sara Gomes em terceiro.

Seleção Brasileira

Ainda no domingo, a sumotori de Suzano Letícia Clemente embarcou para Taiwan, onde participará do Campeonato Mundial de Sumô. Ela tem 15 anos, disputa a categoria Junior – Peso Médio (60Kg a 75Kg) e é uma das 12 atletas da Seleção Brasileira.

Letícia é atleta do "Projeto Lutas Como Forma de Educação – Sumô", desenvolvido pela Secretaria de Educação de Suzano. “É muito bom ver uma criança se desenvolver no esporte e conseguir representar o seu país. Letícia é forte e nova e tem uma família que a ajuda bastante, para que ela consiga realizar esse sonho”, disse a técnica Luciana Watanabe, que também coordena o programa.

Vagas

O projeto de Sumô de Suzano está com vagas abertas. As aulas são gratuitas para crianças e adultos e acontecem duas vezes por semana, com 1h30 de duração, na Escola Municipal Manoel Vicente Ferreira Filho, que fica na rua Liberdade, 232, Vila Helena. Os interessados podem fazer inscrições no local, em horário comercial, munidos de documento pessoal (RG ou CPF), comprovante de endereço e atestado médico.