Equipe feminina de tênis de mesa de Poá conquista título estadual e vai representar SP em Brasília

A equipe feminina de tênis de mesa de Poá alcançou um feito inédito na última quinta-feira (8), ao conquistar, pela quinta vez consecutiva, o título das escolas públicas no Estado. Representando a Escola Estadual Batuíra, em parceria com a Secretaria de Esportes, as atletas derrotaram na final o Colégio Arbos, de São Caetano do Sul, considerado uma das maiores potências do esporte no país.

A decisão, realizada na Praia Grande, reuniu a campeã das escolas públicas e a campeã das instituições particulares do Estado, em um confronto que já entrou para a história do tênis de mesa. O Colégio Arbos, tradicional formador de atletas para a seleção brasileira, chegou invicto à disputa, mas foi superado pela determinação e habilidade das atletas Lívia Andrade Silva e Anna Beatriz de Angeli Pudo.

A conquista abre as portas para a próxima etapa: representar o estado de São Paulo no maior torneio escolar do país e da América do Sul, que será realizado em Brasília. O evento reunirá os melhores atletas escolares do continente, oferecendo visibilidade e experiência internacional para os participantes.

O secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, ressaltou a importância do momento para o município. “É um orgulho enorme ver nossas atletas brilhando e levando o nome de Poá tão longe. Esse resultado é fruto de muito trabalho e dedicação”, afirmou.

O prefeito Saulo Souza também fez questão de parabenizar as atletas e o professor Fernando Giovanni, responsável pelo treinamento das jovens. “A equipe tem mostrado um trabalho excepcional, que se traduz nesse resultado histórico para nossa cidade e para o esporte escolar, sendo motivo de orgulho para todos nós”, declarou.