Equipe sub-16 da Associação de Xadrez Suzano vence campeonato interclubes

A equipe sub-16 da Associação de Xadrez Suzano (AXS) ganhou o Campeonato Paulista Interclubes de Xadrez, realizado na Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo, no último dia 2.

A equipe composta por Leonel Santos Caires, de 14 anos; Matheus Henrique Gonçalves Nunes, de 15; Lucas Carvalho Ribeiro dos Santos, de 14 e João Pedro Mendez de Jesus, de 15 anos, marcou 14,5 pontos na categoria "Entidade Pública". Ao todo, a competição contou com mais de 70 equipes.

"Os jovens do projeto estão fazendo bonito nos tabuleiros. Mas como sempre digo a eles que o mais importante não é a vitória, e sim a trajetória e as experiências pelas quais eles estão passando", conta Cicero Tavares, presidente fundador da AXS.

Ele destacou também a falta de apoio e o esforço que os garotos fazem, afirmando que, muitas vezes, "voltam a pé da estação de trem".

Tavares valorizou as técnicas que os jovens usam durante o jogo. "O xadrez é um esporte fascinante, um universo infinito de possibilidades. A todo o instante, os jovens são provocados a fazerem os melhores lances na posição. Precisam calcular várias possibilidades e também lidar com as consequências de um eventual erro", contou.

Evento

No dia 23 de novembro, às 10 horas, a Associação de Xadrez Suzano realizará a 2ª Feijoada com Xadrez, na Igreja Batista Água Viva, localizada na Rua Expedito Duranda Nogueira, 1.155, no Miguel Badra Alto. Os ingressos custam R$ 25.

O evento tem como objetivo arrecadar dinheiro para custear as despesas dos meninos, para disputarem o Campeonato Panamericano em julho de 2020, em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina.

Para mais informações sobre o evento, o leitor pode entrar em contato com Cicero, pelo telefone 99326-8480.