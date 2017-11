Escolas disputam torneio apoiado pelo Barcelona

Ao todo, 800 estudantes, , com idade entre 6 e 17 anos, de 15 escolas estaduais participaram ontem da final do torneio FutebolNet no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão. A competição é organizada pela Fundación FutbolClub Barcelona, ligada ao clube catalão. O evento contou com presença de autoridades, como do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), do secretário de Esportes, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; e do de Cultura, Geraldo Garippo, além de representantes do Barcelona.

Vinte minicampos foram montados para receber as partidas. A ideia é que cada dupla de times dispute duas rodadas. No FutebolNet são os próprios estudantes quem criam e validam as regras dos jogos.

O prefeito disse que a atividade é importante, pois fomenta o esporte. Ele disse que um time como o Barcelona busca além da torcida, a questão social. Frisou também que Suzano está trabalhando para retomar importantes projetos no Esporte.