Esporte de Suzano é destaque no Sul-Americano de Sumô

Suzano voltou a brilhar nos dohyōs do sumô internacional. Atletas da Associação Nova Central, entidade sediada na cidade e conveniada à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conquistaram resultados expressivos no 29º Campeonato Sul-Americano de Sumô, realizado no último domingo (18/05) na cidade de Vale Real, no Rio Grande do Sul.

A competição, considerada uma das mais importantes da modalidade, reuniu delegações de diversos países e contou com disputas acirradas em várias categorias. Entre os destaques do torneio, a entidade marcou presença com pódios em todas as categorias que disputou, reafirmando seu protagonismo no cenário continental.

Representando a cidade, a sensei Luciana Watanabe, presidente da Associação Nova Central, garantiu o 1º lugar na categoria Médio, o 2º lugar no Absoluto e o vice-campeonato por equipes. Com essas conquistas, Luciana atingiu a marca de 11 títulos sul-americanos ao longo de sua carreira. A grande campeã da equipe da entidade foi Sanusa Chagas, que dominou as categorias Meio Pesado (-80 kg) e Absoluto, além de conquistar o vice-campeonato por equipes.

“Cada vitória é fruto de muito esforço e dedicação. Esse título tem um sabor especial, pois representa o trabalho coletivo e a evolução constante da nossa equipe”, afirmou a sensei, que também atua como treinadora e referência da modalidade no Brasil.

A jovem atleta Jhenice Medeiros também se destacou, conquistando a medalha de prata na categoria Leve. No masculino, Ricardo Aoyama ficou com o 3º lugar na categoria Meio Pesado, enquanto Edson Junior completou o quadro de medalhas com um 3º lugar na categoria Meio Médio, consolidando a força coletiva da Nova Central.

O campeonato foi sediado na Associação Cultural e Esportiva Arroio do Ouro, espaço tradicional do sumô gaúcho, e contou com a participação dos principais nomes da modalidade na América do Sul. Os resultados colocam a Nova Central entre as equipes mais respeitadas do continente e reforçam a importância do investimento no esporte de base.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou o orgulho em ver a cidade sendo representada com tanto brilho. “É uma honra para Suzano ter uma entidade que conta com uma equipe com esse nível técnico e comprometimento. Esses atletas levam o nome do município para o cenário internacional com muito orgulho e competência”, declarou o secretário.

Já o prefeito Pedro Ishi, que acompanha de perto o trabalho da equipe, celebrou os resultados e reafirmou o apoio do município ao desenvolvimento esportivo. “Suzano é celeiro de talentos, e a Associação Nova Central é um grande exemplo disso. A gestão municipal continuará incentivando o esporte como ferramenta de transformação social e de construção de oportunidades”, afirmou o prefeito.

A equipe segue treinando na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, às quartas-feiras, das 19 às 21 horas, e segue se preparando para disputar o campeonato mundial da modalidade, que acontecerá em setembro em Bangkok, capital da Tailândia.