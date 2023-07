Esportes promove aulas para mais de 18 mil pessoas no 1º semestre

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano encerrou o primeiro semestre de 2023 com um total de 18.479 alunos inscritos nas modalidades promovidas nas praças esportivas do município. Com atendimento a todos os públicos, a pasta garantiu 28 diferentes desportos aos suzanenses.

Considerando apenas as parcerias e convênios firmados com associações esportivas, 12.979 alunos foram contemplados, sendo que as modalidades mais procuradas foram natação, com 2.240 praticantes, e futebol de campo, com 2.020 esportistas.

As outras modalidades promovidas neste modelo são aikidô (195), atletismo (299), badminton (117), basquete (527), boxe (310), capoeira (188), damas e xadrez (110), danças populares (384), floorball (100), futebol de areia (240), futsal (398), ginástica artística (141), ginástica rítmica (151), handebol (426), jiu-jítsu e muay thai (887), judô (432), caratê (505), kendô (110), skate (400), sumô (189), taekwondo (320), voleibol (980) e tênis de mesa (105), além de atividades para a terceira idade (398), para pessoas com deficiência (350) e academias ao ar livre (557).

Fora estas, há ainda aulas específicas que complementam o quadro de ofertas. A exemplo, em esportes aquáticos como natação e hidroginástica, o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, promove atividades a 802 alunos, ao passo que a Piscina Municipal do Parque Max Feffer abriga 4.247 praticantes. O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, é casa das aulas de pilates e do projeto “Baila Comigo”, somando 314 e 75 participantes, respectivamente. Por sua vez, a Associação Desportiva Suzano promove aulas de futsal para 62 jovens.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, explicou que a distribuição de modalidades por associações conveniadas garante maior alcance nas atividades. “Com a descentralização dos polos esportivos, podemos ampliar os locais nos quais atuamos, garantindo a democratização do acesso ao esporte“, comentou.

Conferindo apoio a diversos esportistas por meio de convênios com associações parceiras, Suzano também conquistou títulos de grande relevância no âmbito individual, em especial no campo das artes marciais. A exemplo, no judô, a Associação Kyoei obteve medalhas nas principais competições do Estado, como a Copa São Paulo, o Campeonato Paulista e o Open Ajinomoto. Por sua vez, o sumô, representado pela Associação Nova Central, angariou diversas conquistas em nível nacional e internacional, incluindo duas medalhas de ouro no Campeonato Sul-Americano.