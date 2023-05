Esquema de apostas esportivas: entenda o rebuliço que tomou as redes sociais nesta quarta-feira

A Operação Penalidade Máxima, realizada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), está tomando conta das redes sociais na tarde desta quarta-feira (10). Em intervalos curtos de tempo, nomes de atletas citados por apostadores em aplicativos de mensagens estão vazando, escancarando um enorme esquema de manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o jornal O Globo, mais de 100 jogadores foram citados nas investigações. Aos poucos, estes nomes estão vazando em portais de notícias e nas redes sociais. São atletas de gigantes do futebol brasileiro, de times da Série A ou que se tornaram conhecidos na Série A do Brasileirão.

O esquema

Prints de conversas com uma quadrilha de apostadores mostram listas de jogadores que foram instruídos a tomar alguma decisão durante as partidas de futebol. Com essa decisão (como tomar um cartão amarelo durante a partida, por exemplo), os apostadores lucravam em casas de apostas e prometiam repassar uma parte do valor para o atleta.

Na grande maioria dos casos, atletas que não conseguiam fazer o que era combinado, eram ameaçados e tinham que “pagar” o valor que seria lucrado pelos apostadores.

Isso aconteceu com o zagueiro do Santos, Eduardo Bauermann, que, segundo as investigações do MP-GO, chegou a parcelar um valor de R$ 800 mil para conseguir quitar o prejuízo dos apostadores. Em duas situações, Bauermann teria combinado ser advertido por cartões durante o Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele falhou nas duas. Desde a confirmação das investigações sobre Bauermann, o atleta não se posicionou.

Nesta quarta-feira, dezenas de nomes começaram a vazar. Desde o fim da manhã, os clubes têm se posicionado, anunciando o afastamento de jogadores. Isso aconteceu com Athletico PR e Cruzeiro, por exemplo.

“O Club Athletico Paranaense informa que o atleta Pedrinho foi afastado preventivamente das atividades com o elenco principal até que os fatos divulgados nesta quarta-feira (10) sejam rigorosamente apurados. Informamos que, diante das notícias divulgadas, o atleta Bryan García também foi afastado preventivamente das atividades da equipe principal, retornando ainda hoje para Curitiba”, informou o Athletico, em suas redes sociais.

“O Cruzeiro comunica que o atleta Richard está afastado preventivamente das atividades da equipe de futebol profissional”, disse a Raposa, também em suas redes sociais.

O DS segue acompanhando os desdobramentos da Operação Penalidade Máxima, do MP-GO.