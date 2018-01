Estrutura oferecida por Mogi das Cruzes é destaque na primeira fase da Copa São Paulo

A estrutura disponibilizada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes foi um dos destaques da disputa do Grupo 30 da Copa São Paulo de Juniores, disputada no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão. Nesta segunda-feira (8), foi disputada a última rodada da primeira fase e as equipes do Grêmio e do Trindade (GO) se classificaram para a próxima fase da competição.

Na última rodada da primeira fase, o Trindade (GO) venceu o Bragantino por 4 a 0, com gols de Wallyson (2), Gustavo e Café. Na partida de fundo, o Grêmio confirmou o primeiro lugar do Grupo 30 com uma vitória contra o União Mogi das Cruzes, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Da Silva e Tetê, destaque do jogo e que anotou duas vezes. Mesmo com a chuva que caiu sobre o Nogueirão durante todo o dia, cerca de 2,5 mil pessoas acompanharam as partidas.

Na próxima fase, os gaúchos enfrentam o segundo colocado do Grupo 29, que é disputado em Guarulhos, enquanto os goianos jogarão contra o líder desta chave. As datas, horários e locais dos confrontos ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol. A entidade também deverá divulgar nos próximos dias a partida que acontecerá no Nogueirão pela segunda fase da Copa São Paulo.

Para receber os jogos da Copa São Paulo, a Prefeitura de Mogi das Cruzes montou uma estrutura especial. Durante as três rodadas do Grupo 30 realizadas na cidade, cerca de 12 mil pessoas estiveram presentes no estádio Nogueirão.

A segurança durante os jogos é garantida pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. Além disso, a unidade móvel de monitoramento é deslocada para o Nogueirão. A Secretaria Municipal de Transportes também realiza interdições de ruas próximas ao estádio para facilitar a circulação dos torcedores, garantindo a segurança dos pedestres. A Secretaria de Saúde também disponibiliza ambulância para o atendimento de emergências.

A Administração Municipal também oferece toda a estrutura para as equipes participantes. Além da Arena Nogueirão para os jogos, os times utilizam os campos do clube Comercial, da Empreiteira Vidal e da ADC NGK e o Parque da Cidade para os treinamentos. A hospedagem dos times do Grêmio e do Trindade e transporte dos atletas para treinos e para as partidas também são de responsabilidade da Prefeitura.

Outro destaque para as delegações é a estrutura oferecida no estádio Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira. A estrutura conta com um dos melhores gramados desta edição da Copa São Paulo, além de quatro vestiários para a preparação das equipes, dois deles contando com minicampo para aquecimento. Para o público, o estádio conta com assentos fixos na arquibancada oeste, blocos de sanitários e lanchonetes que garantem o atendimento a todos os presentes.

Para a imprensa, as cabines contam com elevador de acesso, que também dão acesso ao camarote que é utilizado pelas delegações durante as partidas. Durante a primeira fase, além da imprensa regional e de emissoras da capital paulista, Mogi das Cruzes recebeu equipes de duas emissoras de rádio do Goiás, que acompanham o time do Trindade.