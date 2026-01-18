Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Eventos esportivos com apoio da prefeitura movimentam Suzano neste fim de semana

Programação diversificada será realizada neste sábado e domingo (17 e 18/01) no Complexo Poliesportivo Dr. Paulo Portela e no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira

17 janeiro 2026 - 09h00Por de Suzano
Eventos esportivos com apoio da prefeitura movimentam Suzano neste fim de semanaEventos esportivos com apoio da prefeitura movimentam Suzano neste fim de semana - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Suzano terá um fim de semana marcado por intensa movimentação esportiva e cultural, com uma série de eventos apoiados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer que prometem agitar os principais equipamentos esportivos da cidade. 

A programação disponível para este sábado e domingo (17 e 18/01) envolve diferentes modalidades e linguagens, desde corridas infantis e festivais de atletismo até um grande encontro de cultura pop e competições tradicionais. A entrada é livre para todos os públicos.

Um dos destaques é o Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão (rua Barão de Jaceguaí, 375 - Centro), que receberá nos dois dias, das 10 às 19 horas, o Festival Suzan Stars, da Anime Stars. O evento reúne atrações ligadas ao universo geek e da cultura pop, com palestras, apresentações, praça de alimentação e estandes de vendas. A iniciativa também terá caráter solidário, com arrecadação de alimentos e ração para doação.

Já o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão (avenida Taiaçupeba, 1.644 - Vila Colorado), se transforma em palco de atividades voltadas ao público infantil e às famílias. No sábado (17/01), a partir das 9 horas, acontece a Corrida Kids Esperança Runner’s, reunindo crianças em uma proposta que une esporte, diversão e estímulo à prática de hábitos saudáveis desde cedo. Já no domingo (18/01), às 8h30, o mesmo espaço recebe a 1ª Etapa do Projeto Sonho Brilhante, com o Festival Infantil de Atletismo Jefferson Sabino, iniciativa que busca despertar talentos e incentivar o contato inicial com o atletismo de forma lúdica e educativa.

Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, além de ampliar o acesso da população a diferentes formas de lazer, o uso dos espaços para tais eventos evidencia a versatilidade da estrutura esportiva municipal. “Nossos equipamentos não são apenas espaços para treinamento ou competições. Eles são ambientes de convivência, inclusão e formação cidadã. Quando abrimos as portas para iniciativas como essas, mostramos que o esporte e a cultura caminham juntos na construção de uma cidade mais humana”, destacou.

O chefe da pasta ainda apontou que investir em ações voltadas às crianças é apostar no futuro da cidade. “Quando oferecemos oportunidades desde a infância, estamos formando não só atletas, mas cidadãos mais disciplinados, confiantes e conscientes do trabalho em equipe. Cada corrida, cada festival e cada treino representam sementes que plantamos hoje para colher amanhã”, afirma o secretário.

Além das ações realizadas nos espaços públicos, Suzano também terá no sábado, a partir das 8 horas, a abertura do 75º Intercolonial Brasileiro de Tênis de Mesa, na Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas), localizada na rua Dibe Tannus, 535, no bairro Chácaras Reunidas Guaió. O torneio é considerado um dos mais importantes do calendário nacional da modalidade e reúne atletas de diferentes regiões do País.

“Suzano vem se consolidando como referência na organização e no apoio a eventos esportivos. Temos equipamentos preparados, equipes capacitadas e uma política pública que entende o esporte como motor de desenvolvimento social e econômico”, finalizou Nardinho.

