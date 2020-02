Ex-jogadora de vôlei Ana Moser fecha parceria para ajudar atletas

A ex-jogadora e campeã olímpica de vôlei, Ana Moser, participou da apresentação de uma parceria entre a plataforma digital Sigo Esporte e a Associação Comercial de Ferraz na última terça-feira, 4. Ela é embaixadora da ação, que tem como objetivo fortalecer os atletas ferrazenses.

A plataforma é parceira do Instituto Esporte & Educação (IEE), presidido pela ex-jogadora. O projeto gera investimento e qualificação, para que os atletas disputem torneios. Neste caso, os usuários cadastrados na plataforma vão realizar compras por QR Code ou pela máquina de cartão Sigo Esporte. Parte do valor das compras vai para atletas e instituições envolvidas no projeto.

Ana comentou sobre o projeto. Ela diz estar esperançosa que dê certo na cidade. “Queremos que, quem faz esporte, esteja envolvido com nosso projeto e o aplicativo, e, assim teremos sucesso”, disse.

Os usuários cadastrados na plataforma digital vão pagar uma quantia por mês. Ela retornará em vouchers, que serão utilizados em estabelecimentos, restaurantes, além de outros benefícios. Tudo em favor ao atleta cadastrado na plataforma.

Outra intenção do projeto é reverter o fluxo do dinheiro gasto no marketplace (espécie de shopping virtual) e no social commerce (atividades online) para a base, beneficiando os atletas, instituições e profissionais que contribuem com o esporte.

A Associação Comercial de Ferraz realizará, na próxima semana, uma reunião com a Prefeitura, para saber se haverá apoio ao projeto por parte do Executivo.

Região

A intenção dos realizadores do projeto é que essa ideia se expanda para o restante do Alto Tietê. Para isso, o projeto tem que se estabelecer em Ferraz. A população precisa colaborar com a ação. Caso isso aconteça, a intenção é que outras cidades vizinhas participem, fortalecendo a rede de atletas e comerciantes locais.

O presidente da Associação Comercial, Daniel Balke, pede incentivo por parte dos ferrazenses. Para ele, só assim, haverá investimentos nos atletas e consequente benefício ao comércio local. “Precisamos que toda a população abrace a ideia. É uma iniciativa social, um projeto sustentável. O lançamento foi o primeiro passo”, disse Balke.