Ex-jornalista do DS lança livro sobre racismo na Copa de 1958

Em junho, serão celebrados os 60 anos da primeira Copa do Mundo conquistada pelo Brasil. Uma geração de craques incomparáveis deu show nos campos da Suécia e mostraram ao mundo o talento do futebol brasileiro. Para se consagrarem, no entanto, tiveram de enfrentar o preconceito racial, que quase os impediram de entrar em campo. Esta é a história retratada no livro “Campeões da Raça – Os Heróis Negros da Copa de 1958”, que será lançado no primeiro semestre deste ano.

O autor é o jornalista Fábio Mendes, que já atuou no DS como repórter e chefe de reportagem. Para viabilizar o lançamento de seu primeiro livro, ele lançou uma campanha de financiamento coletivo – também conhecido como crowdfunding – com o objetivo de arrecadar os recursos necessários para a publicação.

Para produzir o livro, Mendes entrevistou jogadores, dirigentes e jornalistas que viveram a saga da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1958. O trabalho trará relatos exclusivos e também fotos e reportagens do período.

“O futebol é repleto de histórias incríveis, com profundas raízes culturais, históricas ou sociais e que acabam afetando diretamente a dinâmica do esporte como um todo. A narrativa dos jogadores negros que superaram o racismo em 1958 para levar a seleção ao primeiro título é uma das mais emblemáticas”, explica o jornalista.

Para Mendes, o livro mostrará um lado mais obscuro do futebol brasileiro em seu período áureo, que muitas pessoas desconhecem. “Estamos acostumados a ler e ouvir as histórias de 1958 sob uma visão mais lúdica, de grandes malabaristas da bola que foram à Suécia e conquistaram o título. Mas há histórias tristes e revoltantes permeando essa conquista. Muitas carreiras foram interrompidas ou sabotadas até que o time de 1958 mudasse essa história”.

Passados 60 anos da conquista, o brasileiro aprendeu a admirar craques como Pelé, Garrincha, Didi e Djalma Santos, mas eles próprios tiveram de encarar a dura barreira racial no passado. “Até 1958, era comum se disseminar a ideia de que jogadores negros e mestiços não tinham condições psicológicas de disputar jogos decisivos. Essa tese era reforçada cada vez que a seleção era eliminada em uma Copa do Mundo ou outra competição importante”.

Financiamento

Para viabilizar o lançamento do livro, o jornalista criou uma campanha de financiamento coletivo, pelo site Catarse, especializado em ajudar autores a viabilizarem financeiramente seus projetos.

“Sempre fui fascinado por essa história de superação. Ela revela muito de nossas riquezas e mazelas e, por isso, precisa ser contada para as novas gerações. Lançar esse livro é um sonho antigo e o financiamento coletivo foi a oportunidade que encontrei para realizá-lo”, completa o autor.

Todas as pessoas que participarem do crowdfunding receberão um exemplar do livro, digital ou impresso, de acordo com o valor da contribuição. Para mais informações ou colaborar no projeto, basta acessar o link: Campeões da Raça - heróis negros da Copa de 1958