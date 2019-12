Fechando o 1º turno do NBB, Mogi Basquete recebe o São José no Hugão neste sábado

O Mogi das Cruzes Basquete enfrenta o São José neste sábado (28), às 19 horas, no Ginásio Hugo Ramos, no último jogo do primeiro turno do NBB Caixa (Novo Basquete Brasil). O ingresso para o duelo está à venda com valor promocional antecipado de R$10 no quiosque do clube no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi.

A equipe mogiana está empatada em número de vitórias com Franca e São Paulo, mas pelo de saldo de pontos ocupa a quarta colocação no campeonato, com 10 triunfos em 14 jogos, atrás do líder Flamengo. Dependendo do resultados dos dois times, se vencer o time do Vale do Paraíba, ainda pode terminar como segunda melhor equipe do NBB na primeira fase. Os joseenses estão em décimo quarto lugar, com 11 derrotas, a última contra o Botafogo por 93 a 75.

O Mogi das Cruzes Basquete já está garantido na Copa Super 8, que reunirá as oito melhores equipes do primeiro turno em partidas mata-mata, com mando no Hugão. A equipe comandada pelo técnico Guerrinha ganhou folga para o período de Natal após a vitória sobre o Botafogo e retorna aos treinamentos no dia 26.

“O time tem sido muito exigido física e mentalmente. Ganhamos do Flamengo e do São Paulo fora de casa e agora estamos brigando pelo segundo lugar. No efeito conquista de vitórias e no número de derrotas, nós estamos jogando no mesmo nível que eles, mesmo com a falta de alguns integrantes. Paralelamente ao NBB, estamos disputando a Champions League. Então dá pra ver o esforço deles e as superações. É muito prazeroso saber que o grupo está lidando bem com as dificuldades e a gente espera continuar, não perder essa forma de pensar, esse jeito de ser e estar, independente da volta do Alexey e do Fúlvio. Por isso a folga é importante para mudar um pouco a chavinha e voltar logo para o último ciclo da temporada”, ressalta o treinador.

Desfalques

O armador Alexey Borges tem retorno médico marcado para o dia 6 para uma avaliação pós cirurgia no menisco do joelho esquerdo e uma possível liberação para praticar exercícios de impacto na quadra. O também armador Fúlvio Chiantia está em evolução do entorse no tornozelo esquerdo e já iniciou a fisioterapia. O pivô João Pedro Demétrio, que fez uma cirurgia no tendão do bíceps do braço esquerdo e tinha retorno inicial para abril, já está fazendo algumas atividades com bola na quadra, mas ainda deve ser reavaliado pelo departamento médico para participara do treino com contato.

Champions

O Quimsa, da Argentina, será o adversário do Mogi das Cruzes Basquete nas quartas de final da Champions League. Os argentinos ficaram em primeiro no Grupo B e os mogianos em segundo do A. O confronto será decidido em um série melhor de três em janeiro, com a primeira partida em Mogi e as demais na Argentina (a terceira se necessária). As datas e horários ainda serão divulgados pela Fiba (Federação Internacional de Basquete).

Ingressos

Os ingressos para o jogo contra o São José já estão à venda por R$10 até sexta (27), depois o bilhete volta ao preço normal de R$20, com direito à meia entrada. Também é possível comprar para a tribuna por R$40, com direito à meia, pipoca e refrigerante à vontade, e para o camarote (quadra) por R$120, com direito à meia e acesso à Sala Jaguá para um coffee break.

A partida terá transmissão ao vivo pela página da Liga Nacional de Basquete no Facebook (@NBB).