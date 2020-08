Federação Paulista define 18 de outubro como data de início da Segundona

O Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente a quarta divisão do futebol paulista) retorna no dia 18 de outubro. Conforme informou a Federação Paulista de Futebol (FPF) em reunião realizada nesta terça-feira (11) com clubes da região.

Assim, o União Suzano Atlético Clube (Usac) terá de montar seu time para a competição. O diretor do time, Jorge Firmo, já adiantou que, nos próximos dias, deve se reunir com o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, a fim de engatilhar uma "seleção" para colher jogadores do futebol amador da cidade. Eles se juntarão aos de base e aos de empresários que poderão chegar para a disputa.

O Usac deve confirmar participação na competição até o dia 21 de agosto, e o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, deverá ser a casa do Javali das Palmeiras, uma vez que Suzano, por estar na fase amarela do Plano São Paulo de flexibilização, poderá receber partidas.

O diretor se diz "aliviado" com a confirmação e, principalmente, com o fato de que a Federação dará suporte aos clubes com a aquisição de testes do novo coronavírus (Covid-19).

"Agora ficou bom para a gente. Não tinha como comprar esses testes. Agora, vamos nos reunir com o Nardinho para fazermos uma ponte com a Liga de Suzano, para vermos quem está melhor e quem está subindo", resumiu Firmo.

Um novo Conselho Técnico está previsto para 25 de agosto, onde mais detalhes serão acertados com as equipes. Os clubes devem retornar aos treinos de forma gradual no dia 14 de setembro.

Além disso, os atletas terão que ficar alojados, sem contato com muitas pessoas, uma vez que médicos da própria FPF realizarão a testagem.

Além de Firmo, representantes do União Mogi e do Atlético Mogi - duas equipes que também participam da Segundona - compareceram à reunião por videoconferência.