Jornal Diário de Suzano - 05/12/2025
Esportes

Federação Paulista divulga tabela do Usac no Paulistão 2026

Torneio está previsto para iniciar no dia 25 de janeiro e se encerrar em 26 de abril

05 dezembro 2025 - 20h58Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Federação Paulista divulga tabela do Usac no Paulistão 2026Federação Paulista divulga tabela do Usac no Paulistão 2026 - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta quinta-feira (4), a tabela do União Suzano Atlético Clube (Usac) na disputa do Campeonato Paulista Série A3. O torneio está previsto para iniciar no dia 25 de janeiro e se encerrar em 26 de abril.

A equipe suzanense disputa a Série A3 desde 2022, após ser campeão da Série A4, antiga Bezinha, no ano de 2021. O time será comandado por Thiago Constância, anunciado em outubro deste ano.

As datas e horários dos jogos ainda serão confirmados pela Federação. A previsão é que o Usac estreie no dia 25 de janeiro, em casa, contra o Desportivo Brasil.

Na 2ª rodada, enfrenta a Portuguesa Santista fora de casa. Também longe de seus domínios, encara o EC São Bernardo no jogo seguinte.

A 4ª rodada será disputada em casa contra o Catanduva. Na rodada seguinte, visita o Francana antes de receber o Itapirense no Suzanão pela 6ª rodada.

Na 7ª rodada, o Usac vai a Araras medir forças contra o União São João. O jogo seguinte é contra o Rio Preto fora de casa.

Depois, terá uma sequência de dois jogos em casa: Bandeirante e XV de Jaú. Após isso, visita o União Barbarense na rodada 11 e recebe o Paulista de Jundiaí na 12ª rodada.

A equipe vai a Marília enfrentar o time que leva o nome da cidade na 13ª rodada. No jogo seguinte, recebe o Rio Branco no Suzanão. O Usac encerra a primeira fase do campeonato longe de seus domínios, contra o Rio Claro, em jogo que está previsto para acontecer no dia 21 de março.

Caso termine entre os oito melhores times do Paulista nesta fase, avança às quartas de final, que estão previstas para acontecer nos dias 29 de março e 5 de abril. As semifinais devem acontecer nos dias 12 e 19 de abril e a grande final está prevista para 22 e 26 de abril. Os dois finalistas garantem o acesso à Série A2 do Paulistão.

