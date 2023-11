Fernando Diniz faz sua 3ª convocação; veja lista completa

O técnico Fernando Diniz fez sua 3ª convocação como comandante da Seleção Brasileira na tarde desta segunda-feira (6).

Os jogadores selecionados irão jogar pela 5ª e 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Os jogos são contra Colômbia, em Barranquilla, no dia 16, e Argentina, no Maracanã, no dia 21.

Confira a lista completa de Fernando Diniz

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Lucas Perri (Botafogo)

LATERAIS: Emerson Royal (Tottenham), Carlos Augusto (Inter de Milão), Renan Lodi (Olympique de Marselha).

ZAGUEIROS: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), Marquinhos (PSG).

MEIO-CAMPISTAS: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras), Rodrygo (Real Madrid).

ATACANTES: Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona) e Vinicius Junior (Real Madrid).