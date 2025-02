Ferraz abre inscrições para atividades esportivas

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, está com inscrições abertas para seis modalidades esportivas que ocorrerão nos ginásios municipais Marcilio Guerra e Paulo José da Cruz, o Paulão, para atletas a partir de 6 anos. As atividades serão gratuitas, respeitando os dias disponíveis e faixa etária. São mais de 300 vagas disponíveis.

As modalidades ofertadas são: Futsal, Vôlei, Basquete, Xadrez, Jiu-jitsu, Ginástica Funcional e Ginástica Global. Os interessados devem procurar o equipamento público esportivo mais próximo, portando as seguintes cópias: RG do aluno e responsável (menores de 18 anos), comprovante de endereço, declaração escolar e uma foto 3x4.

O titular da pasta, José Batista, comentou sobre o êxito das atividades esportivas no município. “Desde o ano de 2021, potencializamos a oferta de modalidades diversificadas atendendo aos pedidos dos munícipes, inclusive no tocante a faixa etária. Por isso, é de suma importância que os interessados possam buscar e praticar um esporte em nossos equipamentos públicos”, disse o secretário.