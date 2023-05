Ferraz promove Corrida de Rua

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com o Rapadura Party Run (responsável pelas inscrições), promoverá a tradicional Corrida de Rua neste domingo, 28 de maio, com concentração a partir das 6 horas no Parque Municipal Nosso Recanto.

O evento contará com 550 inscritos, sendo 400 adultos e 150 crianças. O percurso para corrida será de 7 Km e de caminhada 3 Km. Vale salientar que durante todo o percurso haverá suporte técnico para os atletas oriundos das pastas de Esporte e Lazer, Segurança Urbana, Transportes e Mobilidade Urbana, e Saúde.

A previsão de largada será pontualmente às 7 horas para os adultos (corrida), sendo o aquecimento realizado 30 minutos antes, e 7h15 a caminhada. No caso da corrida das crianças, a mesma será às 8 horas.

Ao final do evento, haverá entrega de medalhas aos participantes (adultos e kids) e troféus aos três primeiros colocados, além da entrega também para seis categorias de faixas etárias distintas de ambos os gêneros. Vale salientar que as três equipes mais bem colocadas na corrida também receberão troféu.

O Parque Municipal Nosso Recanto está situado na Avenida Lourenço Paganucci, 1133, no Jardim Pérola.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer pelo número 4679-5940.