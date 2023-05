Ferraz promoverá Festival de Vôlei de Areia

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promoverá nos dias 20 e 21 de maio o 1° Festival Ferrazense de Vôlei de Areia, nas modalidades masculino e feminino, nas quadras de areia da Praça dos Trabalhadores, no Centro de Convenções. O evento é aberto para pessoas a partir de 15 anos.

O objetivo do evento é incentivar a prática esportiva e, consequentemente, promover qualidade de vida e saúde à população. Vale salientar que o Festival envolverá quartetos, ambos os sexos, de acordo com o número de inscritos, pois as vagas serão limitadas. Haverá premiação para os primeiros colocados.

Os interessados podem realizar a inscrição do grupo por este link até o dia 18 de maio, às 17 horas. De forma sugestiva, os inscritos poderão doar 4 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados às famílias de maior vulnerabilidade, por meio do Fundo Social de Solidariedade.

Mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer pelo número 4679-5940.